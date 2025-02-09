Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k požadovaným dokumentům ze spisu
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žadatel požádal o zaslání konkrétních dokumentů ze spisu č.j. KRPS-44923/PŘ-2025-010606
Policie ČR žadateli poskytla tuto informaci:
Žadateli byl poskytnut datový soubor ve smyslu ust. § 4a odst. 2 písm. c) obsahující požadované informace s anonymizací provedenou podle § 15 odst. 3 InfZ.
Zpracovatel:
JUDr. Zdenek Charvát
2. 9. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
23. 9. 2025