Zaslání informace k poskytnuté informaci o týrání zvířat

Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žadatelka opakovaně požádala o informaci o podezření na týrání zvířat v osadě Zálany

Policie ČR žadatelce sdělila, že informace je zveřejněna na webové stránce policie https://policie.gov.cz/clanek/zaslani-informace-k-podezreni-na.tyrani-zvirat.aspx.

Vyřizuje:
JUDr.Zdeněk Charvát
16. 2. 2026

Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
18. 2. 2026

