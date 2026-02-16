Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaslání informace k poskytnuté informaci o týrání zvířat
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatelka opakovaně požádala o informaci o podezření na týrání zvířat v osadě Zálany
Policie ČR žadatelce sdělila, že informace je zveřejněna na webové stránce policie https://policie.gov.cz/clanek/zaslani-informace-k-podezreni-na.tyrani-zvirat.aspx.
Vyřizuje:
JUDr.Zdeněk Charvát
16. 2. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
18. 2. 2026