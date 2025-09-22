Policie České republiky  

Střelba na autobusové zastávce

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala "...o sdělení základních skutečností týkajících se události, která se měla odehrát dne 3. září 2025 na autobusové zastávce "U Kostela" v Kladně, kde dle dostupných informací došlo k postřelení řidiče autobusu."

Policie České republiky sdělila žadatelce, že dne 03. 09. 2025 došlo na adrese Vítězná u č.p. 551 ke slovní potyčce a vzájemnému fyzickému napadení dvou osob, které je v současné době kvalifikováno jako přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku. V rámci daného incidentu nebyla proti žádné z osob použita střelná zbraň. K použití legálně držené zbraně došlo pouze z toho důvodu, aby nedošlo k další eskalaci tohoto konfliktu, a to formou varovného výstřelu.    

