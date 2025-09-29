Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Nebezpečné předjíždění
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požaduje informace ve věci nebezpečného předjíždění, ke kterému došlo na silnici E48 (I/6) u obce Hořesedly a které bylo zaznamenáno a zveřejněno na internetových stránkách.
Policie České republiky odpověděla žadateli, že předmětnou věc nebylo možné vyřídit, neboť v průběhu šetření se policejnímu orgánu nepodařilo zajistit důkazní materiály, jenž by vedly k identifikaci řidiče, spolujezdce či vozidla.
Vyřizuje:
Mgr. Jarmila Motáková
11. 9. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
29. 9. 2025