Nebezpečné předjíždění

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požaduje informace ve věci nebezpečného předjíždění, ke kterému došlo na silnici E48 (I/6) u obce Hořesedly a které bylo zaznamenáno a zveřejněno na internetových stránkách.

Policie České republiky odpověděla žadateli, že předmětnou věc nebylo možné vyřídit, neboť v průběhu šetření se policejnímu orgánu nepodařilo zajistit důkazní materiály, jenž by vedly k identifikaci řidiče, spolujezdce či vozidla.

Vyřizuje:
Mgr. Jarmila Motáková
11. 9. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
29. 9. 2025

