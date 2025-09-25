Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Měření rychlosti vozidel
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požaduje následující informace:
1) Na kterých konkrétních místech (ulice, úseky silnic) v obci Dolní Břežany je Obecní policii Dolní Břežany povoleno měřit rychlost vozidel.
2) Na základě jakého rozhodnutí, příp. jaké dohody či stanoviska Policie ČR byla tato místa určena.
3) Od jakého data je uvedené resp. jsou uvedená povolení či stanoviska účinná.
Policie České republiky odpověděla žadateli v tomto znění:
Ad 1) Měření nejvyšší povolené rychlosti provádí Obecní policie Vestec na těchto místech: ul. K Točné, K Vranému, Ke Zlatníkům, Lhotecká, Pražská a Ke Zvoli.
Ad 2) Stanovisko bylo vydáno dopravním inspektorátem dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. KRPS–359546/Č-2014-011406, KRPS–265915/Č-2014-011406, KRPS–359546/ČJ-2014-011406, KRPS–71498/ČJ-2014-011406, KRPS–3795/ČJ-2024-011406, KRPS–51214/ČJ-2022-011406, KRPS–93593/ČJ-2012-011406.
Ad 3) Veškerá povolení jsou účinná od data vydání stanoviska dopravním inspektorátem. S ohledem na skutečnost, že spisové materiály, vyjma spisu vedeného pod č. j. KRPS–3795/ČJ-2024-011406, byly již skartovány, nelze tak ze strany povinného subjektu sdělit přesné datum jejich účinnosti. Stanovisko vydané pod č. j. KRPS–3795/ČJ-2024-011406 se týká úseku měření v ul. Lhotecká a bylo vydáno dne 18. 01. 2024.
Vyřizuje:
Mgr. Jarmila Motáková
11. 9. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
25. 9. 2025