Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Informace o stavu trestního řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o sdělení informací, a to v tomto znění žádosti:
"Otázky k orgánům činným v trestním řízení
1) Kterého data bylo zahájeno trestní řízení proti uvedené osobě a ve věci podezření z jakých trestných činů (nebezpečné pronásledování, křivá výpověď, pomluva, poškození cizích práv, příprava podvodu), a pod jakým č. j. je věc vedena?
2) Kdy bylo zahájeno trestní stíhání proti pachatelce křivé výpovědi, pro které konkrétní trestné činy, a pod jakým č. j.?
3) Kdy byl trestní spis postoupen státním zástupcem soudu formou obžaloby, a pod jakým č. j./sp. zn. je veden u Okresního soudu v Nymburce?
4) Bylo vydáno předběžné opatření zákazu styku pachatelky s mojí osobou a mojí rodinou jako oběťmi trestného činu?
5) Bylo vydáno předběžné opatření o zajištění majetku pachatelky ve výši 23 400 Kč k následné náhradě dosud vzniklé škody nikoli nepatrné?"
Policie České republiky odpověděla žadatelce následující:
Ad 1) Žádné trestní řízení v této věci nebylo zahájeno.
Ad 2) Nebylo zahájeno trestní stíhání.
Ad 3) Nebyla podána žádná obžaloba a tudíž není ani spisový materiál veden u Okresního soudu v Nymburce.
Ad 4) Nebylo vydáno předběžné opatření.
Ad 5) Nebylo vydáno předběžné opatření.
Vyřizuje:
Mgr. Jarmila Motáková
9. 12. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 12. 2025
.