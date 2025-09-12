Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Informace o stavu trestního řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o sdělení informací, a to v tomto znění žádosti: 

"Otázky k orgánům činným v trestním řízení

1) Kterého data bylo zahájeno trestní řízení proti uvedené osobě a ve věci podezření z jakých trestných činů (nebezpečné pronásledování, křivá výpověď, pomluva, poškození cizích práv, příprava podvodu), a pod jakým č. j. je věc vedena?

2) Kdy bylo zahájeno trestní stíhání proti pachatelce křivé výpovědi, pro které konkrétní trestné činy, a pod jakým č. j.?

3) Kdy byl trestní spis postoupen státním zástupcem soudu formou obžaloby, a pod jakým č. j./sp. zn. je veden u Okresního soudu v Nymburce?

4) Bylo vydáno předběžné opatření zákazu styku pachatelky s mojí osobou a mojí rodinou jako oběťmi trestného činu?

5) Bylo vydáno předběžné opatření o zajištění majetku pachatelky ve výši 23 400 Kč k následné náhradě dosud vzniklé škody nikoli nepatrné?"

Policie České republiky odpověděla žadatelce následující:

Ad 1) Žádné trestní řízení v této věci nebylo zahájeno.

Ad 2) Nebylo zahájeno trestní stíhání.

Ad 3) Nebyla podána žádná obžaloba a tudíž není ani spisový materiál veden u Okresního soudu v Nymburce.

Ad 4) Nebylo vydáno předběžné opatření.

Ad 5) Nebylo vydáno předběžné opatření.

Vyřizuje:
Mgr. Jarmila Motáková
9. 12. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 12. 2025

.

© 2025 Policie ČR

