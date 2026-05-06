Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Informace k měření rychlosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací v tomto znění žádosti:
"...žádám o poskytnutí informací vztahujících se k udělení souhlasu s měřením rychlosti vozidel obecní policií v obci Velký Osek, a to konkrétně:
a)Kopii souhlasu vydaného Policie České republiky k měření rychlosti vozidel obecní policií, včetně všech příloh.
b) Přesné vymezení míst (komunikací či úseků), na která se tento souhlas vztahuje.
c) Odůvodnění výběru těchto míst pro měření rychlosti.
d) Podklady, ze kterých bylo při posuzování vhodnosti těchto míst vycházeno (zejména dopravně -bezpečnostní analýzy, statistiky dopravních nehod, případně jiné relevantní dokumenty).
e) Informaci o tom, podle jaké metodiky nebo interních předpisů bylo při určování těchto míst postupováno.
f) Informaci o datu vydání souhlasu a o tom, který útvar či konkrétní orgán Policie České republiky tento souhlas vydal."
Policie České republiky poskytla žadateli ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. c) InfZ datový soubor obsahující požadované informace.
Dále sdělila žadateli, že dopravní inspektorát vychází k určení míst na základě vyhodnocení dopravní nehodovosti, kde dochází ke kolizním situacím nebo ke zvýšenému pohybu chodů či cyklistů křižující pozemní komunikaci (např. mezi autobusovými zastávkami, v místech veřejných budov, škol, volnočasových center apod.). Dále vychází z vlastní kontrolní činnosti zaměřené na výkon dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Dopravní inspektorát postupuje dle Metodiky určování míst pro měření rychlosti obecní policií podle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., verze 1.00 (10. srpen 2023), pod č.j.: PPR-37043/ČJ-2023-990440.
Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
5. 6. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026