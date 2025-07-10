Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dotaz na stav trestního řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o informaci o aktuálním stavu řízení, vedeném policejním orgánem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, oddělení hospodářské kriminality územního odboru Praha venkov-JIH pod č.j. KRPS-205549/TČ-2024-011481-KON,
Žadateli bylo sděleno, že řízení, vedené policejním orgánem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, oddělení hospodářské kriminality územního odboru Praha venkov-JIH pod č.j. KRPS-205549/TČ-2024-011481-KON je stále ve fázi prověřované ve smyslu ustanovení § 158 odst.3 trestního řádu.
Zpracovatel:
Mgr. Michal Plesl
7. 10. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánkoá
10. 10. 2025