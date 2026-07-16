Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zaměřeno na mládež
Dva případy podání alkoholu dětem odhalila kontrolní akce na Berounsku.
Berounští policisté se ve čtvrtek 10. července 2026 zapojili do preventivně-bezpečnostní akce zaměřené na kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholu dětem a mladistvým, užívání alkoholu a omamných a psychotropních látek osobami mladšími osmnácti let a na ochranu mládeže před sociálně patologickými jevy.
Během akce bylo na Berounsku a Hořovicku zkontrolováno celkem 23 provozoven a kempů. V rámci kontrol bylo prověřeno celkem 42 osob mladších osmnácti let. U dvou z nich policisté zjistili ovlivnění alkoholem.
Podávání alkoholu osobám mladším 18 let je přestupkem. V případě opakovaného podávání, nebo podávání alkoholu ve větší míře, se právní kvalifikace mění a nejedná se již o přestupek, ale o trestný čin podání alkoholu dítěti, za který pachateli hrozí v případě odsouzení až jednoletý trest odnětí svobody.
Kontroly zaměřené na dodržování zákazu podávání alkoholu dětem a mladistvým patří mezi pravidelné preventivní aktivity Policie České republiky. Jejich hlavním cílem není pouze odhalování protiprávního jednání, ale především ochrana zdraví a bezpečnosti mladých lidí a předcházení negativním důsledkům spojeným s užíváním alkoholu a dalších návykových látek.
Upozorňujeme, že policisté budou v obdobných kontrolách pokračovat i nadále v průběhu letních prázdnin a apelují na provozovatele restauračních a obdobných zařízení, aby důsledně ověřovali věk svých zákazníků a dodržovali zákonné povinnosti související s prodejem a podáváním alkoholických nápojů.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
16. července 2026