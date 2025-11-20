Policie České republiky  

Seminář pro seniory

Policisté, hasiči a zástupci BESIPU, uspořádali seminář, který byl zaměřen na prevenci kriminality, požárů a dopravních nehod. 

Ve středu 19. listopadu proběhl v Hořovicích preventivní seminář, který byl určen především pro seniory. Akce byla organizována ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, BESIP Středočeského kraje a Městem Hořovice. Cílem semináře bylo informovat starší občany o aktuálních rizicích, se kterými se mohou v každodenním životě setkat a poskytnout jim praktické rady a doporučení pro zajištění jejich bezpečnosti.

Prevence v dopravě

Zástupkyně BESIPu poskytla cenné rady pro seniory, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu. Kromě připomenutí základních pravidel silničního provozu, se zástupkyně věnovala viditelnosti chodců a povinnostem řidičů starších 65 let. Zároveň zmínila nadcházející změny v legislativě od roku 2026.

Prevence kriminality

Policejní preventistka se zaměřila především na kyberkriminalitu a internetové podvody. Účastníci byli seznámeni s aktuálními typy podvodů, jako jsou podvodné telefonáty, zprávy a dalšími sofistikovanými legendami pachatelů této trestné činnosti. Na řadu přišlo osobní bezpečí a pohyb v dopravě vše protkané kazuistikou. 

Protipožární prevence

Další část semináře byla věnována protipožární prevenci. Přednášející z Hasičského záchranného sboru poukázala na důležitost správného používání elektrospotřebičů a poukázala na rizika nabíjení elektrozařízení. S nadcházejícím adventním období také zmínila rizika zapálených svíček a používání různých světelných řetězů. Účastníci semináře se dozvěděli, jak se chovat v případě vzniku požáru, jak se efektivně evakuovat a jak správně volat na tísňové linky.

Závěr semináře

Seminář v Hořovicích ukázal, jak je důležité věnovat se prevenci a informovanosti všech věkových skupin, zvláště seniorů, kteří mohou být v některých oblastech zranitelnější. Bezpečnost je záležitostí nás všech, a čím více budeme vědět, tím lépe se budeme moci chránit před nečekanými situacemi.

nprap. Simona Vcherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
20. listopadu 2025

