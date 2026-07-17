Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Řídím, piju nealko
Policisté se i letos zapojili do preventivní kampaně, jejímž hlavním cílem je upozornit řidiče na nulovou toleranci alkoholu za volantem a podpořit zodpovědné chování v silničním provozu. Řidiči, kteří během dopravní kontroly splnili všechny zákonné povinnosti, byli odměněni nealkoholickým pivem.
Ve středu 15. července se v dopoledních hodinách do projektu připojili policisté z Dopravního inspektorátu Beroun společně s policejní preventistkou. Preventivní akce se uskutečnila ve spolupráci s dalšími partnery a navázala na předchozí ročníky této dlouhodobě realizované kampaně.
Smyslem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o nealkoholickém pivu jako vhodné alternativě pro ty, kteří usedají za volant. Během kontrolní akce na Berounsku policisté dohlíželi na bezpečnost a plynulost silničního provozu a zkontrolovali několik desítek řidičů a řidiček. Ti, kteří při kontrole neporušili žádné předpisy, si odnesli symbolickou odměnu v podobě nealkoholického piva.
Podobné akce mají za cíl především předcházet dopravním nehodám a upozorňovat na nebezpečí spojená s užíváním alkoholu a dalších návykových látek. Současně se zaměřují i na další časté přestupky, mezi které patří například překračování nejvyšší dovolené rychlosti, používání mobilního telefonu během jízdy nebo nepoužívání bezpečnostních pásů.
Porušování pravidel silničního provozu každoročně vede k tisícům dopravních nehod, které mají často tragické následky. Policisté proto apelují na všechny účastníky silničního provozu, aby byli za volantem zodpovědní, ohleduplní a dodržovali stanovená pravidla. Bezpečná a opatrná jízda může zachránit lidské životy.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
17. července 2026