Konec prázdnin na našich silnicích
Je za námi jedno z nejrizikovějších období z pohledu dopravy. Na berounských silnicích jsme se obešli bez výrazných problémů – výsledky jsou standardní.
V uplynulých dnech se na Berounsku uskutečnily plánované dopravně-bezpečnostní akce zaměřené především na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu. Policisté během nich prověřovali například technický stav vozidel, dodržování povolené rychlosti, způsob jízdy řidičů a samozřejmě i to, zda nejsou účastníci provozu pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Kontroly probíhaly na vybraných místech s vyšším dopravním zatížením, a to jak ve dne, tak v nočních hodinách. Do akce se zapojili příslušníci dopravní i pořádkové policie.
Výsledky kontrol
Celkově lze konstatovat, že většina řidičů přistupovala k silničnímu provozu zodpovědně, avšak našli se tací, kterým zákon nic neříká. Policisté zaznamenali tradiční dopravní přestupky v podobě překročení nejvyšší povolené rychlosti, telefonování během řízení a špatný technický stav vozidel. Za 3 dny udělili v příkazním řízení 45 pokut za 66 400 korun českých. Nejzávažnější události byly 3 dopravní nehody. V jednom případě došlo ke zranění účastníka, ve zbylých případech policisté na místě dopravní nehody zjistili u řidiče, že řídil pod vlivem alkoholu.
Dopravní kontroly budou pokračovat i v nadcházejících dnech, a to zejména v okolí škol. Po celý týden můžete potkávat policisty na přechodech pro chodce, kde budou dohlížet na bezpečný návrat dětí do školních lavic.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
2. září 2025