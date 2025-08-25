Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Fyzické testy nanečisto v parku Mirakulum
Přijďte si vyzkoušet svoje fyzické schopnosti a splnit si část přijímacího řízení k Policii České republiky.
Uvažuješ o kariéře u Policie České republiky? Přijď si vyzkoušet fyzické prověrky, které absolvují všechny budoucí policistky a všichni policisté. V rámci Dne integrovaného záchranného systému si můžeš v sobotu 13. září 2025 od 13 hodin v parku Mirakulum vyzkoušet nezávazně fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení do služebního poměru.
Fyzické testy budou probíhat ve třech časech – od 13:00, 14:00 a 15:00 hodin a může se jich zúčastnit široká veřejnost. Vstup je zdarma a není nutné kupovat vstupenku do parku. Registrace na místě akce probíhá vždy 30 minut před začátkem testů, a to po předložení občanského průkazu.
Fyzické testy se skládají ze čtyř disciplín:
- člunkový běh
- kliky
- celomotorický test
- běh na 1000 metrů
Pokud všechny disciplíny zvládneš, obdržíš osvědčení o splnění testů s platností 18 měsíců.
Na místě ti vše vysvětlíme a poradíme.
Těšíme se!
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
25. srpna 2025