Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Fyzické testy nanečisto v parku Mirakulum

Přijďte si vyzkoušet svoje fyzické schopnosti a splnit si část přijímacího řízení k Policii České republiky. 

Uvažuješ o kariéře u Policie České republiky? Přijď si vyzkoušet fyzické prověrky, které absolvují všechny budoucí policistky a všichni policisté. V rámci Dne integrovaného záchranného systému si můžeš v sobotu 13. září 2025 od 13 hodin v parku Mirakulum vyzkoušet nezávazně fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení do služebního poměru.

Fyzické testy budou probíhat ve třech časech – od 13:00, 14:00 a 15:00 hodin a může se jich zúčastnit široká veřejnost. Vstup je zdarma a není nutné kupovat vstupenku do parku. Registrace na místě akce probíhá vždy 30 minut před začátkem testů, a to po předložení občanského průkazu.

Fyzické testy se skládají ze čtyř disciplín:

  • člunkový běh
  • kliky
  • celomotorický test
  • běh na 1000 metrů

Pokud všechny disciplíny zvládneš, obdržíš osvědčení o splnění testů s platností 18 měsíců. 

Na místě ti vše vysvětlíme a poradíme. 

Těšíme se!

Mirakulum

nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
25. srpna 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 