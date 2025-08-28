Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dopravní akce zaměřená na cyklisty
Během předposledního prázdninového víkendu se policisté zaměřili na nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Výsledky této akce jsou zajímavé. Z několika desítek kontrolovaných cyklistů jich 9 usedlo za řídítka pod vlivem návykových látek.
Berounští dopravní policisté se od 22. srpna do neděle 24. srpna věnovali cyklistům. Zkontrolovali jich několik desítek a zjistili, že 9 z nich řídilo jízdní kolo pod vlivem alkoholu nebo omamné a psychotropní látky. Rekordmankou byla cyklistka, která jela na sdíleném kole a nadýchala policistům při dechové zkoušce 1,82 promile.
Proč jsou cyklisté zranitelnější?
Na rozdíl od řidičů motorových vozidel nejsou cyklisté chráněni karoserií, airbagy ani bezpečnostními pásy. V případě dopravní nehody proto často dochází k vážným zraněním. Navíc jsou na silnici méně viditelní a mnohdy sdílejí prostor s rychlejšími vozidly, což jejich bezpečnost dále snižuje.
Alkohol za řídítky? Vážné riziko
Jízda na kole pod vlivem alkoholu je nejen přestupkem, ale především hazardem se zdravím vlastním i ostatních. Alkohol snižuje schopnost správně reagovat, zpomaluje reflexy, narušuje rovnováhu a zhoršuje úsudek – tedy vše, co je při jízdě na kole důležité. I malé množství alkoholu může výrazně ovlivnit bezpečnost cyklisty.
Prevence jako základ bezpečnosti
Apelujeme na všechny cyklisty, aby do silničního provozu vstupovali střízliví, viditelní a připraveni dodržovat pravidla. Používání přileb, reflexních prvků a ohleduplnost na silnici mohou výrazně přispět k prevenci nehod a ochraně zdraví.
Děkujeme všem, kteří se chovají odpovědně – pomáháte tím nejen sobě, ale i ostatním účastníkům provozu.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
28. srpna 2025