Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejný popis věci

Č. j. KRPT-47628-43/TČ-2025-070181

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

územní odbor Bruntál oddělení

hospodářské kriminality

Okružní, č. 25, 792 01 Bruntál



Č. j. KRPT-47628-43/TČ-2025-070181 Bruntál 4. července 2025

Počet stran: 2

OPATŘENÍ

Policejní komisař Policie ČR, krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál, oddělení hospodářské kriminality rozhodl dne 4.7.2025, takto:

Podle S 81 odst. 1 trestního řádu se, vyhlašuje veřejný popis věcí



částka 29.000 Kč (slovy dvacetdevěttisíc korun českých) zaslaná dne 17.2.2025 v 16:46:41 pomocí karty č. MASTERCARD, typ karty DEBIT, referenčního čísla 504815409897, číslo sledování MDSN036KY0217, název banky: Československá obchodní banka a.s., na účet REVOLT21 č. LT 203250059358762388



částka 28.500 Kč (slovy dvacetosmtisícpětset korun českých) zaslaná dne 17.2.2025 v 16:50:53 pomocí karty č. MASTERCARD, typ karty DEBIT, referenčního čísla 504815053690, číslo sledování MDSUQIBWU0217, název banky: Československá obchodní banka a.s., na účet REVOLT21 č. LT 203250059358762388



částka 15.800 Kč (patnácttisícosmset korun českých) zaslaná dne 17.2.2025 v 16:57:34 pomocí karty č. , MASTERCARD, typ karty DEBIT, referenčního čísla 504815038829, číslo sledování MDSASXCWU0217, název banky: Československá obchodní banka a.s., na účet REVOLT21 č. LT 203250059358762388



zbývající částka 406 Kč (čtyřistašest korun českých) zaslaná dne 14.2.2025 v 17:03:43 pomocí karty č. VISA, typ karty DEBIT, referenčního čísla 504516670208, číslo sledování 485045579378524, název banky: FIO banka a.s. na účet REVOLT21 č. LT 203250059358762388,

které byly na základé protokolu o vydání věci dle S 78 odst. 1 trestního řádu vydány osobou Horst KYTÝR, nar. 16.12.1964 v Bruntál, trv. bytem Národní 197/5, 795 01 Rýmařov a zaslány dne 19.2.2025 na účet policie ČR v částce 73.706 Kč pod č. j. KRPT-47628/TČ-2025-070181.

Uvedené finanční prostředky byly pravděpodobně získány trestným činem a není známo, komu věci patří, neboť v průběhu prověřování nebylo možno ustanovit oprávněnou osobu - vlastníka shora uvedených peněžních prostředků. Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným č. j. na adresu: územní odbor Bruntál, oddělení hospodářské kriminality, Okružní 25, 792 01 Bruntál.

Odůvodnění:

Shora uvedené věci byly pravděpodobně získány trestnou činností prověřovanou jako podezření ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti dle S 216 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se mohl dopustit dosud neznámý pachatel v době od 14.2.2025 do 17.2.2025, tím, že využil důvěřivosti Horsta Kytýra, kterému sdělil, že má zhodnocené peníze v kryptoměnách, které mu pomůže získat. Jelikož policejnímu orgánu ani přes provedené prověřování učiněné podle S 158 odst. 3 trestního řádu není znám vlastník popsané věci a ani si na ni žádná osoba neuplatnila nárok, vyzývá policejní orgán touto vyhláškou, aby se přihlásil do šesti měsíců od jejího zveřejnění a uplatnil na věcech vlastnické právo písemně.

Podle S 81 odst. 1 trestního řádu jestliže byla vydána nebo odňata věc, která byla získána nebo byla pravděpodobně získána trestným činem, a buď; není známo, komu věc patří nebo není znám pobyt poškozeného, vyhlásí se veřejně popis věcí. Vyhlášení se učiní způsobem pro vypátrání poškozeného nejúčelnějším, a to spolu s vyznáním, aby se poškozený přihlásil do šesti měsíců od vyhlášení.

Podle S 81 odst. 2 trestního řádu uplatnil-li ve lhůtě uvedené v odst. 1 nárok na věc někdo jiný než ten, komu byla věc zajištěna, postupuje se podle S 80 odst. 1 trestního řádu. Jestliže nárok na věc neuplatnil nikdo jiný, vydá se věc, nebo byla-li zatím už prodána, částka za ni stržená tomu, komu byla zajištěna, na žádost, pokud nejde o věc, kterou získal trestným činem. Jde-li o věc, která byla získána trestným činem, nebo nepožádal-li ten, komu byla zajištěna, o vrácení věci a právo na věc neuplatil někdo jiný ve lhůtě šesti měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 větě druhé, případná věc do vlastnictví státu, tím není dotčeno právo vlastníka žádat vydání takové věci nebo vydání částky stržené za její prodej.

Poučení:

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál v Bruntále. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá věc do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současné zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:

www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx



Vyvěšeno dne: 4.7.2025

Sejmuto dne: 4.1.2026

por. Bc. Kamila Dvorská

komisař

974 731 358

vytisknout e-mailem