VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o nálezu torza zbraně

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Frýdek-Místek
Beskydská 2061
738 19 Frýdek-Místek
Č. j. KRPT-19299-7/ČJ-2026-0702IZ Frýdek-Místek 22. ledna 2026
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Frýdek-Místek (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních a střelivu“), v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou
„nález torza zbraně“
brokovnice dvojka - jedná se o torzo zbraně obsahující pouze svazek hlavní, který je silně zkorodovaný (zřejmě Belgické výroby) a pažby (bez bicího mechanismu a dalších komponent, zůstává pouze lučík a spoušť). Na svazku hlavní je vyražené číslo 5680.
Uvedená zbraň byla jako nález v katastru obce Raškovice dne 11. 08. 2025 předána na obvodní oddělení Policie České republiky Nošovice. V současné době je zbraň uložena u správního orgánu.
Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením nebyl zjištěn vlastník zbraně, oznamuje se nález zbraně jejímu vlastníku veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění vlastníka. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce správního orgánu.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, bude správní orgán postupovat v souladu ustanovením § 116 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních a střelivu a předmětná zbraň připadne do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/.
npor. Bc. Karel Rýc
komisař
Vyvěšeno dne: 22.01.2026
Sejmuto dne: 23.01.2027