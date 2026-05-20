Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o nálezu střeliva
Č. j. KRPT-125281-4/ČJ-2026-0707IZ, 18 ks nábojů ráže 8 x 57 IS, místo nálezu Ostrava
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava
Č. j. KRPT-125281-4/ČJ-2026-0707IZ Ostrava 19. května 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
oznamuje nález střeliva:
- 18 ks nábojů ráže 8 x 57 IS.
Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Městské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, obvodní oddělení Ostrava - střed, dne 06.05.2026. Střelivo bylo nalezeno dne 05.05.2026 na ulici Božkova v Ostravě.
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 116 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětné střelivo do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:
www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Stanislava Janíková
oprávněná úřední osoba
npor. Bc. Martin Konečný
komisař
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 20.05.2026
Sejmuto dne: 20.05.2027