Veřejná vyhláška - oznámení o nález zbraně

Č. j. KRPT-234216-5/ČJ-2025-0703IZ - puška vzduchová, značka výrobce Baikal, model IŽ-22, ráže 4,5mm (cal.177), výrobního čísla B31411, místo nálezu Dětmarovice 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Karviná

Č. j.  KRPT-234216-5/ČJ-2025-0703IZ                                                                                                     Karviná 19. listopadu 2025

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Karviná jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně:

- puška vzduchová, značka výrobce Baikal, model IŽ-22, ráže 4,5mm (cal.177), výrobního čísla B31411,            

Uvedená zbraň byla nalezena dne 15. 9. 2025 v Dětmarovicích poblíž domu čp. 420, a poté, co nebyl zjištěn její vlastník, byla uložena do skladu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor SZBM, kontaktní místo Karviná, ul. Mírová 1429/37, Karviná – Nové Město.

Poučení:
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník předmětné zbraně v zákonem stanovené lhůtě, připadá tato do vlastnictví státu.

Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/

Vyřizuje:
nprap. Tomáš Gamrot

                                                                                                                                                    npor. Bc. Miroslav Juřička
                                                                                                                                                                  komisař

Vyvěšeno dne: 26.11.2025
Sejmuto dne: 26.05.2026

