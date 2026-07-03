Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPT-261682-244/TČ-2022-070381 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Karviná
oddělení hospodářské kriminality
Havířská 1511, 73506 Karviná - Nové Město                                                                                            Karviná - Nové Město 3. července 2026
                                                                                                                                                                   Počet stran: 1

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, oddělení hospodářské kriminality dne 3.7.2026 ve věci podezření ze spáchání zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle ust. § 234 odst. 3 trestního zákoníku, přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací dle ust. § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a přečinu úvěrový podvod dle ust. § 211 odst. 1, odst. 4 trestního zákoníku,

podle ust. § 81 odst. 1 trestního řádu  v y h l a š u j e   popis věci, a to:

pohledávky ve výši 2.715,- Kč, která byla policejním orgánem dle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu zajištěna, na základě vydaného usnesení ze dne 4.11.2022, č.j. KRPT-261682-18/TČ-2022-070311, na bankovním účtu č. 307223700/0300 vedeném u Československé obchodní banky, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice, pro osobu Heorhii MALETSKYI, roč. 1990, a která se nyní nachází na bankovním účtu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 

neboť

není znám pobyt poškozeného.

Poškozený Heorhii Maletskyi se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení popisu věci přihlásil pod shora uvedeným č.j. na adresu: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, oddělení hospodářské kriminality, ul. Havířská čp. 1511, 735 06 Karviná - Nové Město nebo prostřednictvím DS: n5hai7v.

Poučení:

Tento popis věci bude vyvěšen po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná. Po této lhůtě bude policejní orgán postupovat v souladu s ust. § 81 trestního řádu. Nepřihlásí-li se vlastník věci v zákonem stanovené lhůtě, připadne tato věc do vlastnictví státu.

Popis věci je současně zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/

Vyvěšeno dne: 03.07.2026
Sejmuto dne: 03.01.2027                                                                                                                          por. Ing Renáta Jandáková
                                                                                                                                                                                 komisař
                                                                                                                                                                           tel: 974734489

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 