Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vyhlášení popisu věci
Č. j. KRPT-261682-244/TČ-2022-070381
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Karviná
oddělení hospodářské kriminality
Havířská 1511, 73506 Karviná - Nové Město Karviná - Nové Město 3. července 2026
Počet stran: 1
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, oddělení hospodářské kriminality dne 3.7.2026 ve věci podezření ze spáchání zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle ust. § 234 odst. 3 trestního zákoníku, přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací dle ust. § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a přečinu úvěrový podvod dle ust. § 211 odst. 1, odst. 4 trestního zákoníku,
podle ust. § 81 odst. 1 trestního řádu v y h l a š u j e popis věci, a to:
pohledávky ve výši 2.715,- Kč, která byla policejním orgánem dle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu zajištěna, na základě vydaného usnesení ze dne 4.11.2022, č.j. KRPT-261682-18/TČ-2022-070311, na bankovním účtu č. 307223700/0300 vedeném u Československé obchodní banky, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice, pro osobu Heorhii MALETSKYI, roč. 1990, a která se nyní nachází na bankovním účtu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
neboť
není znám pobyt poškozeného.
Poškozený Heorhii Maletskyi se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení popisu věci přihlásil pod shora uvedeným č.j. na adresu: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, oddělení hospodářské kriminality, ul. Havířská čp. 1511, 735 06 Karviná - Nové Město nebo prostřednictvím DS: n5hai7v.
Poučení:
Tento popis věci bude vyvěšen po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná. Po této lhůtě bude policejní orgán postupovat v souladu s ust. § 81 trestního řádu. Nepřihlásí-li se vlastník věci v zákonem stanovené lhůtě, připadne tato věc do vlastnictví státu.
Popis věci je současně zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/.
Vyvěšeno dne: 03.07.2026
Sejmuto dne: 03.01.2027 por. Ing Renáta Jandáková
komisař
tel: 974734489