VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Vasyl SHYNKARCHYN

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Č. j. KRPT-40493-62/TČ-2025-070214
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Frýdek-Místek
Hlavní 110, 738 02 Frýdek-Místek
Č. j. KRPT-40493-62/TČ-2025-070214 Frýdek-Místek 23. prosince 2025
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Frýdek-Místek, Hlavní 110, Frýdek-Místek v trestní věci pod č.j. KRPT-40493/TČ-2025-070214
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Vasyl SHYNKARCHYN, nar. 11.06.1998 v TYSIV, st. přísl. UKR, trv. bytem Lešenská 546/1, 181 00 Praha-Troja, Česko, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 10.02.2025 vedené pod KRPT-40493-61/TČ-2025-070214 vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělení Frýdek-Místek, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Frýdek-Místek nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení ve Frýdku-Místku, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Vyřizuje: nprap. Petr Horák
vrchní inspektor
tel.č.: 974732671
email: fm.oo.frydekmistek@pcr.cz
ID DS: n5hai7v
Vyvěšeno dne: 23.12.2025
Sejmuto dne: 02.01.2026