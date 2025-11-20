Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Stanislav DŽUDŽA

Č. j. KRPT-196363-44/TČ-2025-070217 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Jablunkov
Nádražní 202, 739 91 Jablunkov

Č. j. KRPT-196363-44/TČ-2025-070217                                                                                                          Jablunkov 18. listopadu 2025
                                                                                                                                                                          Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
 

 Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov, Nádražní 202, 739 91 Jablunkov, v trestní věci pod č.j. KRPT-196363/TČ-2025-070217

oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

 Osobě: Stanislav DŽUDŽA, nar. 23.03.1985 v Ostrava, trv. bytem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka možnost převzetí následující písemnosti: 

 Usnesení podle ustanovení  § 79f tr. řádu  ze dne 18. listopadu 2025 vedené pod č. j. KRPT-196363-42/TČ-2025-070217, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Jablunkov, Nádražní 202, 739 91 Jablunkov, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

 Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.

 Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Jablunkov, Nádražní 202, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Lukáš Klus, tel. 974732751, mail: fm.oo.jablunkov@pcr.cz.


                                                      prap. Lukáš Klus                                                                             npor. Mgr. Lukáš Kaluža
                                                           inspektor                                                                                         vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 20.11.2025
Sejmuto dne: 05.12.2025

