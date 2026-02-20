Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Radek ČERNOHOUZ
Č. j. KRPT-202168-249/TČ-2025-070217
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Jablunkov
Nádražní 202, 739 91 Jablunkov
Č. j. KRPT-202168-249/TČ-2025-070217 Jablunkov 18. února 2026
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov, Nádražní 202, Jablunkov, v trestní věci pod č.j. KRPT-202168/TČ-2025-070217
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Radek ČERNOHOUZ, nar. 11.05.1996 v Ústí nad Labem, svobodný, trv. bytem U Pivovarské zahrady 418/12, 400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1, 3 tr. řádu ze dne 16.02.2026 vedené pod č.j. KRPT-202168-241/TČ-2025-070217 a KRPT-202168-243/TČ-2025-070217, vydaná Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Jablunkov, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná osoba neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Jablunkov, Nádražní 202, Jablunkov, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt nprap. Marek Kostelenec, tel. 974732751, mail: fm.oo.jablunkov@pcr.cz.
nprap. Marek Kostelenec
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 20.02.2026
Sejmuto dne: 03.03.2026