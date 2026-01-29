Policie České republiky  

Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Nataliia LUKINA

Č. j. KRPT-125231-73/TČ-2024-070481 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení hospodářské kriminality
Divadelní 879/3, 741 11 Nový Jičín

Č. j. KRPT-125231-73/TČ-2024-070481                                                                                                                    Nový Jičín 29. ledna 2026
                                                                                                                                                                                   Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OHK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-125231/TČ-2024-070481:

oznamuje

     podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě Nataliia LUKINA, nar. 20.09.1985,

možnost převzetí následujících písemnosti:

     Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 3 trestního řádu ze dne 04.12.2025 vedeném pod č. j. KRPT-125231-72/TČ-2024-070081, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků. Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje, přičemž dle adres uvedený ve smlouvách se na těchto adresách nezdržovala, jednalo se jen o nahlášené adresy. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.

     Adresát si může písemnost vyzvednout na Oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně ulice Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

   
                                                                                                                                                                nprap. Milan Walek
                                                                                                                                                                  vrchní inspektor
                                                                                                                                                                 tel.: 974 735 350
                                                                                                                                                               email: nj.ohk@pcr.cz
                                                                                                                                                                   ID DS: n5hai7v

Vyvěšeno dne: 29.01.2026
Sejmuto dne: 08.02.2026

