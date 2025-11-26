Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Maria PELAGOU
Č. j. KRPT-184128-349/TČ-2021-070781-ZK
VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava, oddělení hospodářské kriminality
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád
osobě
Maria PELAGOU, nar. 21.07.1989, st. přísl. GRC, trv. bytem Skoufa 41, Atény, Řecko, doručovací adresa Averinova 73, Ostrava,
možnost převzetí následující písemnosti:
Opatření podle ustanovení § 81 odstavce 2 trestního řádu ze dne 31.10.2025 vedené pod Č. j. KRPT-184128-346/TČ-2021-070781-ZK, vydané oddělením hospodářské kriminality, Městského ředitelství policie Ostrava ve věci zrušení zajištění věci, a to peněžních prostředků.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná na doručovací adrese nebydlí a neuvedla žádnou jinou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Městského ředitelství policie Ostrava, oddělení hospodářské kriminality, nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na oddělení hospodářské kriminality, Městského ředitelství policie Ostrava, Na Hradbách 1500/22, 702 00 Ostrava, a to každý pracovní den v době 07:00 hod.-14:30 hod. ode dne 26.11.2025 do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
por. Ing. Zdeněk Kozák
komisař
tel.: 974 725 497
Vyvěšeno dne: 26.11.2025
Sejmuto dne: 09.12.2025