VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost -  Kristýna Bandová

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Nošovice
Nošovice 155, 739 51 Nošovice
Nošovice 2. června 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Nošovice, Nošovice 155, 739 51 Nošovice v trestní věci pod č.j. KRPT-43733/TČ-2026-070213
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Kristýna Bandová, nar. 07.09.2000, bytem K výtopně 1224/4, 156 00 Praha-Zbraslav, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 tr. řádu ze dne 02.06.2026 vedené pod č.j.- KRPT-43733-60/TČ-2026-070213, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodním oddělením Nošovice, ve věci zrušení zajištění věci.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Nošovice nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Nošovice na adrese Nošovice 155, 739 51 Nošovice, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Vyvěšeno dne: 02.06.2026
Sejmuto dne: 12.06.2026
nprap. Kristýna Rzymanová
vrchní inspektor
tel.: 974 732 711, 974 732 720