Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost, Kristián Pulko

Č. j. KRPT-42850-54/TČ-2026-07021 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Jablunkov
Nádražní 202, 739 91 Jablunkov

Jablunkov 12. června 2026
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov, Nádražní 202, Jablunkov, v trestní věci pod č.j. KRPT-42850/TČ-2026-070217.

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

Osobě: Kristián Pulko nar. 23.04.2006 trvalá adresa: 252, 07205 Bracovce, Slovenská republika, možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu ze dne 08.06.2026 vedené pod č.j. KRPT-42850/TČ-2026-070217, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Frýdek-Místek, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná osoba neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje na území ČR. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.

Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Jablunkov, Nádražní 202, Jablunkov, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Marek Czeczotka, tel. 974732751, mail: fm.oo.jablunkov@pcr.cz.

Vyvěšeno dne: 16.06.2026
Sejmuto dne: 27.06.2026

prap. Marek Czeczotka                                                                                                                   npor. Mgr. Lukáš Kaluža
          inspektor                                                                                                                                    vedoucí oddělení

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 