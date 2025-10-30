Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Josef STEHLÍK
Č. j. KRPT-127676-55/TČ-2025-070413
Č. j. KRPT-127676-55/TČ-2025-070413 Kopřivnice 30.·října·2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost.
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Kopřivnice, Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice v trestní věci pod č.j. KRPT-127676/TČ-2025-070413
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
Osobě: Josef STEHLÍK, nar. 10.03.1956, trv. bytem Na dračkách 901/30, 162 00 Praha-Střešovice možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1,3 tr. řádu ze dne 30.10.2025 vedené pod č.j.- KRPT-127676-54/TČ-2025-070413, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Nový Jičín, Obvodním oddělením Kopřivnice, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 3277244028/2700.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný se již nenachází na adrese , kterou uvedl jako pobytovou a pro účely doručování a dále neuvedl žádnou novou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje a dále nebyl zjištěn na tuto osobu aktuální kontakt. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Kopřivnice nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Kopřivnice na adrese Kopřivnice 370, 742 21 Kopřivnice, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt nprap. Renata Bulová, tel. 974 735 731, mail: renata.bulova@pcr.cz.
nprap. Renata Bulová
vrchní inspektor
974 735 731 (785)
Vyvěšeno dne: 30.10.2025
Sejmuto dne: 10.11.2025