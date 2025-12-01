Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan RAISER
Č. j. KRPT-224202-60/TČ-2025-070721
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Ostrava
obvodní oddělení Poruba 2
Heyrovského 9, 708 00 Ostrava Poruba
Č. j. KRPT-224202-60/TČ-2025-070721 Ostrava Poruba 10. prosince 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava Poruba, v trestní věci pod č.j. KRPT-179296/TČ-2025-070721
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Jan RAISER, nar. 19.07.1993 , možnost převzetí následující písemnosti :
1)Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu ze dne 05.12.2025 vedené pod č. j. KRPT-224202-58/TČ-2025-070721, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, městským ředitelstvím policie Ostrava, obvodním oddělením Ostrava Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava Poruba, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Ostrava Poruba 2, nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Ostrava Poruba 2, Heyrovského 9, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Jan Horňák DiS., tel. 974727601, mail: krpt.podatelna@policie.gov.cz.
Zpracoval:
prap. Jan Horňák DiS.
974 727 601
krpt.podatelna@policie.gov.cz
npor. Mgr. Martin Běgus
vedoucí oddělení
v z. npor. PhDr. Karel Seszták, LL.M.
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 10.12.2025
Sejmuto dne: 20.12.2025