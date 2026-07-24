Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Anna Ponomarova

Č. j. KRPT-275703-75/TČ-2023-070471 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                  
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Oddělení obecné kriminality
Svatopluka Čecha 1217/9, 741 01 Nový Jičín

Č. j. KRPT-275703-75/TČ-2023-070471                                                                                                               Nový Jičín 24. července 2026
                                                                                                                                                                              Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OOK SKPV Nový Jičín v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPT-275703/TČ-2023-070471:

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě Anna Ponomarova, nar. 15.03.1999, možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 24.07.2026 vedeném pod č. j. KRPT-275703-74/TČ-2023-070471 ve věci zrušení blokace bankovního účtu. Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná se již nezdržuje na uvedené doručovací adrese a v současné době není známo, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenované.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Oddělení obecné kriminality Policie ČR ÚO Nový Jičín, na adrese ul. Svatopluka Čecha 1727/11, 741 01 Nový Jičín, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne 24.07.2026
Sejmuto dne 04.08.2026                                                                                                                                      por. Mgr. Josef Daněk
                                                                                                                                                                                         komisař
                                                                                                                                                                                   tel: 974735446

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 