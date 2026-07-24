Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Anna Ponomarova
Č. j. KRPT-275703-75/TČ-2023-070471
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Oddělení obecné kriminality
Svatopluka Čecha 1217/9, 741 01 Nový Jičín
Č. j. KRPT-275703-75/TČ-2023-070471 Nový Jičín 24. července 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OOK SKPV Nový Jičín v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPT-275703/TČ-2023-070471:
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě Anna Ponomarova, nar. 15.03.1999, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 24.07.2026 vedeném pod č. j. KRPT-275703-74/TČ-2023-070471 ve věci zrušení blokace bankovního účtu. Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná se již nezdržuje na uvedené doručovací adrese a v současné době není známo, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Oddělení obecné kriminality Policie ČR ÚO Nový Jičín, na adrese ul. Svatopluka Čecha 1727/11, 741 01 Nový Jičín, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Vyvěšeno dne 24.07.2026
Sejmuto dne 04.08.2026 por. Mgr. Josef Daněk
komisař
tel: 974735446