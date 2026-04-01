VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Alvina KRASNIKOVA

Č. j. KRPT-232723-46/TČ-2025-070214 Frýdek-Místek 28. dubna 2026
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Frýdek-Místek, Hlavní 110, 738 01 Frýdek-Místek v trestní věci pod č.j. KRPT-232723/TČ-2025-070214
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
Osobě: Alvina KRASNIKOVA, roč. 1994, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení o zrušení zajištění věci dle ust. §79 odst. 1 až 3 tr. řádu ze dne 27.04.2026 vedené pod č.j.- KRPT-232723/TČ-2025-070214, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodním oddělením Frýdek-Místek, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná se již nezdržuje na uvedené adrese a neuvedla žádnou jinou doručovací adresu, či adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Frýdek-Místek nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Frýdek-Místek na adrese Frýdek-Místek, Hlavní 110, 738 01 a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Bc. Štěpán Dostál , tel. 974 732 666, mail: stepan.dostal@pcr.cz.
npor. Bc. Libor Staníček
vedoucí oddělení
Vyvěste dne: 29.04.2026
Sejmuto dne: 09.05.2026.