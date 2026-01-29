Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Alina Bondarenko
Č. j. KRPT-191909-59/TČ-2025-070417
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Územní odbor Nový Jičín
Obvodní oddělení Studénka
Sjednocení 846
742 13 Studénka
Č. j. KRPT-191909-59/TČ-2025-070417 Studénka 29.01.2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OOP Studénka v trestním řízení č.j. KRPT-191909/TČ-2025-070417
Oznamuje
Podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě Alina Bondarenko, nar. 24.01.1997 možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1a 3 tr. řádu ze dne 29.01.2026 vedené pod č.j. KRPT-191909-56/TČ-2025-070417, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, Obvodním oddělení Studénka ve věci zrušení zajištění účtu. Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb. trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na nejbližším obvodním oddělení policie České republiky a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Zpracoval: nprap. Břetislav Hegar
Vrchní inspektor
Tel: 974735761
Vyvěšeno dne: 29.01.2026
Sejmuto dne: 13.02.2026