Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Alina Bondarenko

Č. j. KRPT-191909-59/TČ-2025-070417 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Územní odbor Nový Jičín
Obvodní oddělení Studénka
Sjednocení 846
742 13 Studénka

Č. j. KRPT-191909-59/TČ-2025-070417                                                                                                                    Studénka 29.01.2026
                                                                                                                                                                                    Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OOP Studénka v trestním řízení č.j. KRPT-191909/TČ-2025-070417

Oznamuje

   Podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě Alina Bondarenko, nar. 24.01.1997 možnost převzetí následující písemnosti:

   Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1a 3 tr. řádu ze dne 29.01.2026 vedené pod č.j. KRPT-191909-56/TČ-2025-070417, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, Obvodním oddělení Studénka ve věci zrušení zajištění účtu. Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb. trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenované.

   Adresát si může písemnost vyzvednout na nejbližším obvodním oddělení policie České republiky a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.


Zpracoval: nprap. Břetislav Hegar
                       Vrchní inspektor
                       Tel: 974735761

Vyvěšeno dne: 29.01.2026
Sejmuto dne: 13.02.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 