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Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SLUKA DAVID

Č.j. KRPU-75607-7/ČJ-2026-0400IZ 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál,  jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 135 odst. 1 písm. c) a ust. § 136 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon        o zbraních“)

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzít doručovanou písemnost:

Rozhodnutí o odnětí zbrojního oprávnění, Č. j. KRPU-75607-7/ČJ-2026-0400IZ.

adresované osobě: držitele David Sluka nar. 10.05.1987, trv. bytem Dolní Zálezly 13, 403 01 Dolní Zálezly.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, z důvodu neznámého pobytu adresáta, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou. Dle provedeného šetření se na výše adrese nezdržuje a není známá faktická adresa, kam lze písemnost doručit.

Adresát si může písemnost vyzvednout na  adrese odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem, a  to každý pracovní den od 07:30 do 15:00 hodin, do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, po telefonické domluvě.

                                                                                                                                                  Vyřizuje: kpt. Mgr. Martina Štěpánová                                                                                                                                                                                                     vrchní komisař 

www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspn
Telefonické spojení: 974 421 306

Vyvěšeno dne: 15.07.2026
Sejmuto dne: 31.07.2026

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