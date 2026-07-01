Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SLUKA DAVID
Č.j. KRPU-75607-7/ČJ-2026-0400IZ
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 135 odst. 1 písm. c) a ust. § 136 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzít doručovanou písemnost:
Rozhodnutí o odnětí zbrojního oprávnění, Č. j. KRPU-75607-7/ČJ-2026-0400IZ.
adresované osobě: držitele David Sluka nar. 10.05.1987, trv. bytem Dolní Zálezly 13, 403 01 Dolní Zálezly.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, z důvodu neznámého pobytu adresáta, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou. Dle provedeného šetření se na výše adrese nezdržuje a není známá faktická adresa, kam lze písemnost doručit.
Adresát si může písemnost vyzvednout na adrese odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem, a to každý pracovní den od 07:30 do 15:00 hodin, do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, po telefonické domluvě.
Vyřizuje: kpt. Mgr. Martina Štěpánová vrchní komisař
www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspn
Telefonické spojení: 974 421 306
Vyvěšeno dne: 15.07.2026
Sejmuto dne: 31.07.2026