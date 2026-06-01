Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - Sebastian Mateusz Wosinski
Č. j. KRPU-222166-32/TČ-2025-041016
JID: PCR04ETRfo93476669
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE
Územní odbor Ústí nad Labem
obvodní oddělení Všebořice
Všebořická 11, 400 10 Ústí nad Labem
Č. j. KRPU-222166-32/TČ-2025-041016 Ústí nad Labem 1. června 2026
Počet stran: 2
SDĚLENÍ
(dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Ústí nad Labem, obvodní oddělení Všebořice, Všebořická č.p. 11, 400 01, Ústí nad Labem, jakožto příslušný orgán činný v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPU-222166/TČ-2025-041016
OZNAMUJE
sdělením vydaným dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád, panu:
Sebastian Mateusz Wosinski, nar. 19.02.2007, bytem Marii Konopnickej 27B/5, Brzeg, 49-300, Polsko,
že si výše jmenovaný účastník trestního řízení si může vyzvednout tuto písemnost:
Usnesení o uložení do úschovy zajištěných finančních prostředků podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu od č.j. KRPU-222166-31/TČ-2025-041016, z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 64 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.
Písemnosti si výše jmenovaný vyzvedne u příslušného orgánu činného v trestním řízení na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Ústí nad Labem, obvodní oddělení Všebořice, Všebořická č.p. 11, 400 01, Ústí nad Labem, v době pondělí až pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto sdělení.
Poučení o doručování:
Tato písemnost je doručována podle zákona č. 141/1991 Sb., trestní řád, přičemž se v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu přiměřeně použijí také ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Nebude-li písemnost doručena do vlastních rukou a bude-li uložena, nevyzvedne-li si ji adresát do 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 63 odst. 3 trestního řádu. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán písemnost vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, nebrání-li tomu pokyn odesílatele.
Nelze-li písemnost takto doručit, vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce; písemnost se považuje za doručenou 15. dnem po vyvěšení dle § 64 trestního řádu a 50l občanského soudního řádu.
internetová adresa:
www.policie.cz/sprava-severeceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Telefonické spojení 974 427 700
Vyvěšeno dne: 04.06.2026
Sejmuto dne: 20.06.2026
Zpracoval: prap. David Hajas 9
74 427 720
david.hajas@pcr.cz
npor. Bc. Radim Vacík
vedoucí oddělení
schváleno elektronicky (podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)