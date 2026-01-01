Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - FEDCHUK
Č. j. KRPU-45967/TČ-2024-040281
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení hospodářské kriminality, Kaštanova 301/2, 405 58 Děčín, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPU-45967/TČ-2024-040281
OZNAMUJE
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, že:
paní Hanna FEDCHUK, nar. 2002 v MASLIANKA, v ČR trv. bytem Praha 9 - Kyje
si může vyzvednout tuto písemnost:
1/ Usnesení podle ustanovení § 81a za přiměřeného užití § 80 odst. 1 tr. řádu, vedené pod č. j. KRPU-45967-221/TČ-2024-040281,
z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnosti si výše jmenovaná vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení hospodářské kriminality, Kaštanova 301/2, 405 58 Děčín, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení: 974432495
nprap. Petra Tomášková|
vrchní inspektor
|
mjr. PhDr. Mgr. Bc. Roman Rážek
|
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 16. 1. 2026
Sejmuto dne: 30. 1. 2026