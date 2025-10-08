Policie České republiky  

Ústecký kraj

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení nálezu věci - expanzní zbraň

Č.j. KRPU-168434-5/ČJ-2025-0400IZ-CV 

                                  Chomutov 08. října 2025

                                                                                  

Oznámení nálezu věci

Správní orgán odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – pracoviště Chomutov,, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu
§ 10 odst. 2  a § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 5  zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s § 25
z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

o z n a m u j e

nález věci:

  • expanzní zbraň - pistole samonabíjecí zn. BRUNI, model P4, ráže 9 mm PA Blanc, výrobní číslo 20I034270, černé barvy

K nálezu došlo dne 11.09.2025 v trávě u cyklostezky poblíž ulice Olšová v Klášterci nad Ohří.  

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené věci, bude tato v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních uschována u policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Chomutov,
ul. Riegrova 4510, po dobu 6 - ti měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedené věci ve stanovené lhůtě, připadne nalezená věc dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních, do vlastnictví státu. 

Vlastník se může o tuto věc přihlásit v úřední dny a to: pondělí a středa od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin na výše uvedené adrese, nebo telefonicky na tel. č.  974 433 300 – 303.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/sprava-severoceskoho-kraje-uredni-deska.aspx.


                               

                                                                                            npor. Mgr. Bc. Marek Miřiňovský
                                                                                                               komisař

                                                                                                   oprávněná úřední osoba

 

Vyvěšeno dne: 08.10.2025
Sejmuto dne: 09.04.2026                                          

