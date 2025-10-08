Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení nálezu věci - expanzní zbraň
Č.j. KRPU-168434-5/ČJ-2025-0400IZ-CV
Chomutov 08. října 2025
Oznámení nálezu věci
Správní orgán odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – pracoviště Chomutov,, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu
§ 10 odst. 2 a § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s § 25
z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
o z n a m u j e
nález věci:
- expanzní zbraň - pistole samonabíjecí zn. BRUNI, model P4, ráže 9 mm PA Blanc, výrobní číslo 20I034270, černé barvy
K nálezu došlo dne 11.09.2025 v trávě u cyklostezky poblíž ulice Olšová v Klášterci nad Ohří.
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené věci, bude tato v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních uschována u policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Chomutov,
ul. Riegrova 4510, po dobu 6 - ti měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedené věci ve stanovené lhůtě, připadne nalezená věc dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních, do vlastnictví státu.
Vlastník se může o tuto věc přihlásit v úřední dny a to: pondělí a středa od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin na výše uvedené adrese, nebo telefonicky na tel. č. 974 433 300 – 303.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/sprava-severoceskoho-kraje-uredni-deska.aspx.
npor. Mgr. Bc. Marek Miřiňovský
komisař
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno dne: 08.10.2025
Sejmuto dne: 09.04.2026