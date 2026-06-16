Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
SDĚLENÍ, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Mykhailo APANASENKO
Č. j. KRPU-75131-76/TČ-2025-040781-30
SDĚLENÍ
(dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Louny, Oddělení hospodářské kriminality, Cukrovarská zahrada 1124, 440 53, Louny, jakožto příslušný orgán činný v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPU-75131/TČ-2025-040781-30
OZNAMUJE
sdělením vydaným dle § 64 odst. 4 z.č. 141/1961 Sb., trestní řád, že:
pan: Mykhailo APANASENKO, nar. 26.11.2003
si může vyzvednout tyto písemnosti:
1) Usnesení o zničení věci podle § 80 odst. 1 trestního řádu, vydané dne 19.5.2026 pod č. j. KRPU-71389-74/TČ-2025-040781-30, z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 64 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.
Písemnosti si výše jmenovaný vyzvedne u příslušného orgánu činného v trestním řízení na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Louny, Oddělení hospodářské kriminality, Cukrovarská zahrada 1124, 440 53, Louny, v době pondělí až pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto sdělení.
Tato písemnost je doručována podle zákona č. 141/1991 Sb., trestní řád, přičemž se v souladu s § 63 odst. 1 trestního řádu přiměřeně použijí také ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Nebude-li písemnost doručena do vlastních rukou a bude-li uložena, nevyzvedne-li si ji adresát do 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 63 odst. 3 trestního řádu. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán písemnost vhodí do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, nebrání-li tomu pokyn odesílatele.
Nelze-li písemnost takto doručit, vyvěsí se o tom sdělené na úřední desce; písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení dle § 64 trestního řádu a 50l občanského soudního řádu.
Internetová adresa:
http://www.policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Telefonické spojení:
+420974437353
email:
jan.reisner@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 16.06.2026
Sejmuto dne: 01.07.2026
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nprap. Jan Reisner
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vrchní inspektor
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tel: 974437346