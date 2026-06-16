Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zbraňová amnestie pomalu končí
Beztrestné odevzdání zbraní je možné ještě 14 dnů.
Ještě 14 dní mají občané možnost odevzdat zbraně, jejichž držení vyžaduje povolení. Zbraňová amnestie končí 30.6. 2026. Dosud na jižní Moravě policisté přijali k prověření 355 kusů zbraní, 20 962 kusů střeliva a 188 kusů další munice.
Připomínáme, že vše (samozřejmě co je bezpečné) můžete beztrestně odevzdat na nejbližším obvodním oddělení, případně přímo kolegům na pracoviště odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. V případě, že držitel příslušného zbrojního oprávnění o zbraň požádá, bude mu po řádném zaregistrování vrácena. Samozřejmě až zkontrolujeme, že nefigurovala při protiprávním jednání. To je možné pouze za podmínky, že je držitelem příslušného zbrojního oprávnění či zbrojní licence pro danou zbraň. Pokud by ji chtěl zpět majitel bez zbrojního oprávnění, může si patřičné oprávnění opatřit a o odevzdanou zbraň si poté požádat. Další možností je převést zbraň na jiného majitele se zbrojním oprávněním, prodat přes držitele zbrojní licence nebo přenechat státu.
I letos jsou mez odevzdanými zbraněmi raritní kousky, nejzajímavějším je bezesporu střílející nůž z Vyškovska. Jedná se o zbraň zákeřnou a tedy zakázanou. Ráže 22 LR.
16.06.2026, mjr. Pavel Šváb