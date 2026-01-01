Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Záchrana přišla v poslední chvíli
Podvedení se těšili ze zajímavého zisku, přitom jejich úspory byly v ohrožení.
Čtyřiaosmdesátiletého muže z Břeclavska rozradostnil telefonát, v němž se dozvěděl o zajímavé částce na jeho bitcoinovém účtu. Pro převod zisku bylo nutné učinit několik kroků. Senior přesně podle telefonických pokynů provedl instalaci potřebného programu do mobilního telefonu a zároveň sdělil požadované údaje včetně přístupových k jeho účtu. Při kontrole konta zjistil, že se na něm objevila avízovaná zajímavá částka. Část z ní vybral a tu měl podle instrukcí předat kurýrovi. Jenže při opětovné kontrole účtu zjistil, že na něm bez jeho vědomí probíhají nechtěné transakce. Nutná blokace účtu přišla v pravou chvíli. Pachatel stačil převést pouze sumu, kterou tam poslal. Majiteli účtu tedy nevznikla žádná škoda.
Velmi podobný scénář se odehrál na Znojemsku. Tam měla sedmapadesátiletá žena podle telefonického sdělení získat z bitcionových transakcí dvě stě tisíc korun. Pro vyplacení zisku poskytla potřebné údaje. Následnému čilému ruchu na jejím kontě učinila přítrž banka, která hodně podezřelé transakce zablokovala. Ženě tak zachránila zůstatek na účtu, který podvodníci navýšili o zřízenou půjčku. I v tomto případě nakonec neopatrné a důvěřivé ženě žádná přímá škoda nevznikla.
por. Bohumil Malášek, 3. března 2026