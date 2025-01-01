Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
V hlavní roli alkohol
Nehody se naštěstí obešly bez vážného zranění /VIDEO/.
V sobotu krátce po půlnoci byli dopravní policisté vysláni do centra Blanska, kde řidič vozidla Hyundai naboural do druhého auta a snažil se z místa odjet. Všímavý svědek ho zadržel a přivolal policisty. Důvod proč chtěl řidič z místa ujet, byl jasný hned při komunikaci a provedená dechová zkouška to jen potvrdila. Osmačtyřicetiletý muž nadýchal 3,07 promile a ještě nebyl držitelem řidičského oprávnění.
V neděli večer nezvládl šestadvacetiletý cizinec na Břeclavsku výjezd z benzinové čerpací stanice a se svým autem naboural do ocelového sloupu u čerpacích stojanů. I tady hrál svoji roli alkohol. Dechová zkouška potvrdila výsledek 2.53 promile.
V pondělí odpoledne si hlídka na Hodonínsku povšimla vozu, ze kterého vystoupil řidič, prohodil se spolujezdkyní a pokračovali dál v jízdě. Policisté vozidlo samozřejmě zastavili a provedli dechovou zkoušku jak u řidičky, tak u spolujezdce, který ani nezapíral, že se s ženou vyměnili. Šestatřicetiletý muž, který se snažil vyhnout kontrole, nadýchal přes 3,12 promile.
V úterý po sedmnácté hodině usedl po požití alkoholu osmadvacetiletý mladík za volant vozidla Seat na Vyškovsku. Nezvládl svůj vůz, vyjel mimo komunikaci, přitom porazil dvě dopravní značky a narazil do stromu. Výsledek dechové zkoušky 3,34 promile.
Naštěstí se všechny nehody obešly bez vážných zranění. Řidiče trest za ohrožení pod vlivem návykové látky nemine.
Alkohol za volant nepatří!
Významně zhoršuje řidičovy schopnosti, jako je reakční doba, vnímání prostoru, a zvyšuje agresivitu a riziko nehody!
nprap. Petra Hrůzová, 19. listopadu 2025