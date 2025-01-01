Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Upozornili na sebe

Oba šoféři musí počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky. 

Svým podivným počínáním na sebe upozornili během několika hodin v okolí Tvarožné hned dva řidiči osobních automobilů. Ve večerních hodinách se nepozdával způsob jízdy řidičky Škody Fabia hned dvěma účastníkům silničního provozu. Kontrola třiačtyřicetileté ženy, která na první pohled vykazovala požití nemalého množství alkoholu, přinesla očekávaný výsledek. Nadýchala 2,78 promile. O několik hodin později na sebe upozornil ve stejné oblasti nerespektováním červené na semaforu o dva roky mladší řidič osobního automobilu Honda. Učinil tak totiž před očima projíždějící policejní hlídky. Při noční kontrole mu přístroj ukázal hodnotu 1,59 promile. Oba šoféři musí nyní počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bohumil Malášek, 5. listopadu 2025

Související dokumenty

  • upozornili.mp3
    Velikost souboru: 650,7 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 