Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Upozornili na sebe
Oba šoféři musí počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky.
Svým podivným počínáním na sebe upozornili během několika hodin v okolí Tvarožné hned dva řidiči osobních automobilů. Ve večerních hodinách se nepozdával způsob jízdy řidičky Škody Fabia hned dvěma účastníkům silničního provozu. Kontrola třiačtyřicetileté ženy, která na první pohled vykazovala požití nemalého množství alkoholu, přinesla očekávaný výsledek. Nadýchala 2,78 promile. O několik hodin později na sebe upozornil ve stejné oblasti nerespektováním červené na semaforu o dva roky mladší řidič osobního automobilu Honda. Učinil tak totiž před očima projíždějící policejní hlídky. Při noční kontrole mu přístroj ukázal hodnotu 1,59 promile. Oba šoféři musí nyní počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Bohumil Malášek, 5. listopadu 2025