Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Tragická nehoda na D1
Po nárazu dodávky do kamionu na místě zůstali dva mrtví cizinci. [VIDEO] - Aktualizace
Dálniční policisté již obdrželi od Hasičského záchranného sboru záznam z palubní kamery vozidla jedoucího k tragické nehodě na dálnici D1. Tento nyní vyhodnocují.
Připomínáme, že vytvoření záchranářské uličky je zákonnou povinností již při vytváření kolony na dálnici či rychlostní silnici. Řidiči musí vytvořit prostor mezi levým a zbývajícími pruhy, aby umožnili průjezd vozidel záchranných složek. Ulička se tedy tvoří již při zpomalování a zastavování, nikoli až po zaslechnutí sirény. Špatné vytvoření uličky může zpozdit záchranu života
Za porušení hrozí na místě pokuta do 1 500 Kč, ve správním řízení až 5 000 Kč. Za tento přestupek se body neudělují.
por. Petr Vala, tiskový nluvčí, 29. ledna 2026 - 13:45 hodin - Aktualizace
Krátce po deváté hodině byla dálnice D1 ve směru na Vyškov průjezdná oběma pruhy. Za nehodou se však vytvořila dlouhá kolona dosahující až na Vysočinu. Při rozjíždění buďte opatrní!
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 29. ledna 2026 - 9:30 hodin - Aktualizace
Krátce před pátou hodinou ranní došlo na dálnici D1 na 194. kilometru ve směru na Vyškov k tragické dopravní nehodě. Podle prvotních informací se zde řidič dodávky nedostatečně věnoval řízení a naboural do zadní části nákladní soupravy, která dojížděla do kolony. Nehoda měla tragické následky, řidič i spolujezdec z dodávky na místě zraněním podlehli. Dálnice byla hodinu zcela neprůjezdná, řidiči museli sjíždět na ulici Vídeňská. Po šesté hodině ranní byl zprůjezdněn alespoň odstavný jízdní pruh ve směru na Vyškov, přesto se v místě tvořily dlouhé kolony. Přesnou příčinu a okolnosti nehody stále vyšetřují dálniční policisté. Alkohol byl u řidiče nákladního vozidla vyloučen dechovou zkouškou, u šoféra dodávky budou nařízeny krevní odběry.
Krátké video naleznete zde, po vyčerpání i zde
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 29. ledna 2026.