Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Srážka skončila tragicky
Dvaatřicetiletý řidič osobního auta na místě zemřel
Ve čtvrtek ráno došlo na silnici mezi obcemi Šardice a Svatobořice Mistřín k tragické dopravní nehodě. Dvaatřicetiletý řidič osobního automobilu Peugeot vjel po průjezdu pravotočivou zatáčkou do protisměru , kde se střetnul s dodávkou Iveco. Řidič osobního automobilu na místě zemřel, šoféra dodávky převezli záchranáři v kritickém stavu do nemocnice. Komunikace byla v průběhu vyšetřování neprůjezdná. Objízdná trasa vedla přes okolní obce.
Pro vyšetření příčiny nehody hledají hodonínští dopravní policisté svědky nehody. Především řidiče, kteří těsně před nehodou projížděli ve směru od Šardic. Uvítají také případné záběry z palubních kamer projíždějící vozidel. Policie děkuje za spolupráci.
por. Bohumil Malášek, 18. září 2025