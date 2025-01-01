Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Senior na místě zemřel
Srážka osobního automobilu s koloběžkářem poblíž Jiříkovic skončila tragicky.
Tragicky skončila v pondělí odpoledne dopravní nehoda osobního automobilu a elektrokoloběžky na komunikaci poblíž Jiříkovic. Jedenadvacetiletá řidička osobního automobilu Audi tam srazila před ní jedoucího seniora na elektrokoloběžce. Muž i přes snahu záchranářů na místě podlehl způsobeným zraněním. Vedlejší nefrekventovaná komunikace byla v průběhu vyšetřování uzavřená. Přesnou příčinu nehody zjišťují dopravní policisté.
por. Bohumil Malášek, 15. září 2025