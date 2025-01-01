Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Senior na místě zemřel

Srážka osobního automobilu s koloběžkářem poblíž Jiříkovic skončila tragicky. 

Tragicky skončila v pondělí odpoledne dopravní nehoda osobního automobilu a elektrokoloběžky na komunikaci poblíž Jiříkovic. Jedenadvacetiletá řidička osobního automobilu Audi tam srazila před ní jedoucího seniora na elektrokoloběžce. Muž i přes snahu záchranářů na místě podlehl způsobeným zraněním. Vedlejší nefrekventovaná komunikace byla v průběhu vyšetřování uzavřená. Přesnou příčinu nehody zjišťují dopravní policisté.

por. Bohumil Malášek, 15. září 2025

Související dokumenty

  • senior.mp3
    Velikost souboru: 371,2 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 