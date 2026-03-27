Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pracovali nelegálně

Cizinečtí policisté se zaměřili na některé jihomoravské stavby. 

Policisté se v rámci kontrol zaměřovali na zaměstnávání cizinců bez povolení, kontrolu pobytového režimu a kontrolu osob, které se protiprávně zdržují na území České republiky. Kontroly probíhaly po celém teritoriu Jihomoravského kraje a byly zaměřeny na areály, kde probíhala stavební činnost. Ve dvou případech prováděli policisté cizinecké policie bezpečnostní opatření v součinnosti s pracovníky Oblastního inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

„Zkontrolovali jsme 74 objektů a 708 osob. Při pobytových kontrolách zjistili 33 cizinců při výkonu nelegální práce,“ sdělil zástupce vedoucího odboru cizinecké policie plk. Pavel Andrýsek. Ve 29 případech bylo s cizinci zahájeno řízení o správním vyhoštění nebo uděleno rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR. 5 lidí na našem území pobývalo neoprávněně, jeden cizinec se bude zodpovídat z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Celkem policisté na místě vyřešili 43 přestupků podle zákona o pobytu cizinců, na pokutách bylo zaplaceno téměř 60 tisíc korun.

27.03.2026, mjr. Pavel Šváb

