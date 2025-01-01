Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté se zaměřili na rychlou jízdu
Ani v omezení si někteří s rychlostí hlavu nelámali. [VIDEO]
Šest desítek policistů se v úterý na několika místech jižní Moravy zapojilo do dopravně bezpečnostní akce zaměřené na dodržování stanovených rychlostních limitů. Dopravní policisté dohlíželi na chování řidičů jak v obcích, tak mimo ně. Během akce odhalili celkem 151 přestupků souvisejících s překročením maximální povolené rychlosti, přičemž zhruba stovka z nich se odehrála právě v obci. Na pokutách řidiči zaplatili 274 tisíc korun. Hlídky také zaznamenaly tři desítky případů nesprávného způsobu jízdy či jízdy v jízdních pruzích, 11 zakázaných předjíždění nákladními vozidly, 15 řidičů telefonujících za jízdy a 9 motoristů nepřipoutaných bezpečnostním pásem.
Druhá část akce proběhla v pátek a byla zaměřena na dodržování rychlostních limitů zejména na dálnici D2 poblíž Hustopečí, kde aktuálně probíhá několik dopravních omezení. Policisté zde odhalili 15 řidičů, kteří jeli rychleji, než je povolená osmdesátikilometrová rychlost. Horší než finanční postih však představuje vysoká rychlost pro ostatní účastníky silničního provozu. Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti v místech s dopravním omezením nebo v zúženích, jako právě na dálnici D2 poblíž Hustopečí, znamená vysoké riziko jak pro samotné řidiče, tak i pro pracovníky pohybující se v blízkosti komunikace. Stačí okamžik nepozornosti a může dojít k vážné nehodě i s fatálními následky. V lepším případě pouze k zastavení provozu na důležité dopravní tepně.
Jedna z nejtragičtějších nehod se právě na tomto úseku dálnice D2 poblíž Hustopečí stala v srpnu roku 2023, kdy v místě omezení po střetu několika vozidel došlo k nárazu do dvou silničářů pracujících na komunikaci. Oba muži tehdy nehodu nepřežili.
Apelujeme na všechny řidiče, aby v takových úsecích respektovali dopravní značení, rychlostní omezení a přizpůsobili jízdu aktuální situaci na silnici. V případě, že řidič mimo obec překročí povolenou rychlost o více než 50 km/h, hrozí mu přísné sankce, včetně vysokých finančních pokut, bodového hodnocení a zákazu řízení. Takové překročení výrazně zvyšuje riziko vážných dopravních nehod.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 6. října 2025.