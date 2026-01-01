Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté hledají svědky dopravní nehody
Stříbrné auto ujelo
Vyškovští policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala 13. července 2026 v 19.55 hodin na silnici I. Třídy č. 50 ze Slavkova u Brna směrem na Holubice. Při jízdě do táhlého kopce mělo dle svědků červené vozidlo zn. Dodge jet společně se stříbrným vozem vysokou rychlostí. Poté mělo dojít zřejmě ke kontaktu aut a následkem toho ke smyku červeného vozidla, které poté narazilo do protijedoucího nákladního vozu. Stříbrný vůz z místa ujel.
Svědci, kteří předchozí jízdu viděli nebo samotnou dopravní nehodu, aby se ozvali policistům na tísňovou linku 158.
nprap. Petra Hrůzová. 14. července 2026