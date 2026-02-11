Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Podvody v kyberprostoru
Pozor na „odcizení“ bankovní identity.
Známý vzorec podvodných sms využili dva cizinci, kteří pomocí speciálního zařízení rozesílali desetitisíce sms zpráv. Ty mohly vyvolat dojem, že jsou odeslány z oficiálních institucí. Principem podvodu bylo poukázání na existenci příspěvku či důležité zprávy v datové schránce. Pomocí phishingových internetových stránek, na které byli poškození takto přesměrování, pak podvodníci vylákali přístupové údaje včetně hesla do bankovní identity. Následně už bylo jednoduché přihlásit se do bankovnictví poškozených. Tam si také počínali konspirativně. Místo okamžitého výběru hotovosti na účtu potajmu na právoplatného majiteli sjednali úvěry a získané finanční prostředky obratem vybrali. Nezřídka to poškození zjistili až v momentě, kdy byli vyzvání k zaplacení první splátky. Dosud máme zadokumentováno 24 případů se škodou více jak jeden a půl milionu korun na úsporách a dalších tři čtvrtě milionu na sjednaných úvěrech. Kriminalisté se na základě zkušeností z obdobných případů odhadují, že škody budou zhruba desetinásobné. Peníze putovaly na jiné bankovní účty, zakládaly se účty u sázkařských společností, obvinění nakupovali další sim karty pro odesílání sms.
Případ řešíme jako podvod, úvěrový podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jeden z pachatelů může strávit ve vězení až deset let, druhý potom let osm.
Znovu připomínáme užití základních preventivních pravidel: instituce takto nekomunikují, v internetových adresách bývá za tečkou neobvyklá kombinace písmen. Neklikejte na odkazy v smskách, přerušte hovor, v klidu vše ještě zvažte. Pokud i tak nemáte jasno, obraťte na instituce, které výzvu zaslaly a ověřte si její "pravost".
11.02.2026, mjr. Pavel Šváb