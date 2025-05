Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pod vlivem alkoholu a se zákazem řízení

ZNOJEMSKO: Policisté hledají svědky.

V pátek 2. května před patnáctou hodinou bylo na tísňovou linku přijato oznámení. Řidič vozidla Ford Transit bíle barvy s nápisy na rozvoz léčiv ve Znojmě u Kauflandu naboural do Toyoty a ujel. Dle svědků měl mířit na Brno. O patnáct minut později další oznámení. Kličkující dodávka na rozvoz léku na silnici D52 směřující do Brna svojí jízdou ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Operační důstojník předává informaci všem hlídkám. Netrvá dlouho a policisté zastavují dodávku, která měla nabourat a poté ohrožovat, další řidiče. Za volantem bílého Fordu seděl devětačtyřicetiletý muž, z kterého byl cítit alkohol. Dechová zkouška ukázala hodnotu přes tři promile a ještě vyšlo najevo, že šofér má platný zákaz řízení všech motorových vozidel. První zákaz řízení měl již v roce 1993 a s přestávkami, kdy si trest odpykával za mřížemi má zákaz až do roku 2026. Muži byl zdržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Nakonec mu byly odebrány i klíče od vozidla, protože stále hlídce opakoval, že se Fordem dopraví jen do místa bydliště a pak už řídit nebude.

Policisté žádají řidiče, které svojí jízdou ohrozil nebo májí záznamy z palubních kamer, aby se ozvali na tísňovou linku 158.

nprap. Petra Hrůzová, 7. května 2025

