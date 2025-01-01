Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pod most se nevešel
Řidič nákladního automobilu po nehodě policistům nadýchal alkohol. [FOTO]
Nepodařený den má za sebou třiašedesátiletý řidič nákladního automobilu, který s naloženým bagrem na korbě včera ráno projížděl Hněvkovského ulicí v Brně. Ten zřejmě přehlédl dopravní značení omezující vjezd pod železniční most a ramenem pracovního stroje narazil do mostní konstrukce. Po pádu bagru na zem se naštěstí nikomu nic nestalo, pouze kvůli kontrole železničního mostu musela být trať uzavřena na dvě hodiny.
Dechová zkouška však situaci muži také příliš neulehčila. Cizinec za volantem totiž opakovaně nadýchal více než půl promile alkoholu a policistům potvrdil, že předchozí den vypil několik dvanáctek. Nyní musí počítat s tím, že za nehodu pod vlivem alkoholu může být potrestán zákazem řízení i tučnou pokutou.
Podle předběžné prohlídky nebyl železniční most poškozen.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 19. listopadu 2025