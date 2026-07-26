Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pátráme po řidiči dodávky
ZNOJEMSKO: Z místa nehody odjel.
Znojemští policisté řeší dopravní nehodu motocyklistky, která havarovala v neděli kolem čtvrté hodiny v katastru obce Vracovice. Dle dosavadních informací ji při předjížděcím manévru ohrozil řidič bílé dodávky, který začal předjíždět ve stejnou dobu. Řidička motocyklu při snaze vyhnout se střetu upadla na vozovku a zranila se. Dodávka z místa incidentu odjela.
Žádáme svědky, kteří jeli dne 26.07.2026 v době od 15:50 - 16:20 hod. po silnici II/408 ve směru od kruhového objezdu (Citonice x Znojmo x Přímětice x Kasárna) směrem na obec Lesná a všimli si bílé dodávky zřejmě s rakouskou mezinárodní poznávací značkou, nebo mají tento vůz na záznamu z palubní kamery, aby se obrátili na policisty prostřednictvím tísňové linky 158.
Děkujeme za spolupráci.
27.07. 2026, mjr. Pavel Šváb